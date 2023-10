Nachdem am späten Sonntagabend ein 24-Jähriger an einer Shisha-Bar in Hamburg-Sasel erschossen wurde, hat die Polizei nun am Mittwochabend den mutmaßlichen Schützen vorläufig festgenommen.

Warum vier weitere Personen wieder freigelassen wurden

Kurz nach der Tat waren zunächst vier Männer im Alter zwischen 22 und 30 Jahren festgenommen worden. Weil sich der Tatverdacht gegen sie nicht begründen ließ, wurden sie aber wieder freigelassen.

Im Laufe der intensiven Ermittlungen sei schließlich ein 30-Jähriger in den Fokus von Staatsanwaltschaft und Polizei gerückt. Der Verdächtige soll laut Polizeiangaben gemeinsam mit weiteren Personen in einem zweiten Fahrzeug ebenfalls vom Tatort geflüchtet sein. Er gelte als dringend tatverdächtig.

Festnahme in Hamburg-Heimfeld

Bei einem gemeinsamen Einsatz von Zielfahndern und Spezialeinheiten wurde der mutmaßliche Schütze daraufhin am späten Mittwochabend in der Nähe seiner Wohnanschrift in Heimfeld vorläufig festgenommen. Er muss sich am Donnerstag vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.