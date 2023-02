Feuerwehrleute beseitigten die Gefahr, die in Brunstorf durch einen in Schräglage geratenen Baum ausging. Foto: Timo Jann up-down up-down Umgekippte Bäume Freitag: Sturm sorgt nördlich von Hamburg für mehrere Einsätze Von Timo Jann | 03.02.2023, 21:20 Uhr

Ob in Geesthacht, Lauenburg oder Brunstorf: Das stürmische Wetter am Freitagabend hielt die Integrierten Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe auf Trab. Umgekippte oder durch den Wind gefährdete Bäume beschäftigten die Einsatzkräfte.