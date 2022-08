Die Polizei sucht nach einem Überfall in Hamburg auf eine Frau Zeugen. FOTO: IMAGO/DROFITSCH/EIBNER up-down up-down Polizei sucht Zeugen Sexualdelikt: 28-Jährige in Hamburg-Rahlstedt attackiert Von shz.de | 16.08.2022, 12:00 Uhr

Am späten Montagabend , 15. August, wurde eine Frau in Rahlstedt am Verbindungsweg „Bei der Neuen Münze/Schierenberg“ Opfer eines Sexualdelikts. Die Polizei sucht Zeugen.