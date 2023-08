Aus einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus in Hamburg-Neugraben ist am Sonntag, gegen 11:12 Uhr ein sechsjähriger Junge, der an Autismus leidet, aus einem Dachgeschossfenster aus dem vierten Obergeschoss gestürzt.

Als die Mutter den Sturz mitbekam, rannte die geschockte Frau die Treppen herunter. Weitere Anwohner alarmierten die Rettungskräfte. Als sie eintrafen, hatte die Mutter ihr lebensgefährlich verletztes Kind auf dem Arm. Sofort übernahmen die Einsatzkräfte zusammen mit einem Notarzt des Rettungshubschraubers die medizinische Versorgung des Jungen.

Noch vor Ort musste der Junge künstlich beatmet werden. Nach einer längeren Versorgung vor Ort konnte der Junge transportfähig gemacht werden und in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zum Sturz aus dem Fenster kam, ist noch unklar.