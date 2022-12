So eine Schreckschusswaffe kam bei dem Überfall zum Einsatz (Symbolfoto). Foto: Uli Deck up-down up-down Polizei Ahrensburg sucht Zeugen Schüsse aus Schreckschusspistole: Angreifer rauben jungem Mann zwei iPhones Von Guido Behsen | 27.12.2022, 11:30 Uhr

Ein 21 Jahre alter Mann aus Hoisdorf ist am 2. Weihnachtstag in Ahrensburg von einer Gruppe Männer angegriffen und ausgeraubt worden. Die Täter folgten ihrem Opfer sogar bis in eine Pizzeria, wo der junge Mann Schutz gesucht hatte.