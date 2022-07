Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Einbruch in Ratzeburg, bei dem ein Mann in das Schlafzimmer einer Frau eindringen wollte. FOTO: Tim Oelbermann imago-images up-down up-down Polizei sucht Zeugen Ratzeburgerin schreit Einbrecher am Schlafzimmerfenster in die Flucht Von Finn Fischer | 12.07.2022, 11:02 Uhr

Mitten in der Nacht hörte eine Frau in Ratzeburg Geräusche an ihrem Schlafzimmerfenster und bemerkte dann einen Mann in der Dunkelheit.