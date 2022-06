Zwei Männer wurden von der Polizei in Lauenburg vorläufig festgenommen. FOTO: IMAGO / Rene Traut Vorläufige Festnahme Polizei stellt Einbrecher in leerstehendem Gebäude in Lauenburg Von Patrick Niemeier | 09.06.2022, 14:32 Uhr

Der Hinweis eines Zeugen machte die Polizei in Lauenburg auf einen Einbruch in ein Gebäude in der Berliner Straße aufmerksam.