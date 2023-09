Am Montag, 11. September, wurden Passanten am späten Nachmittag im Hamburger Stadtteil Rotherbaum auf ein Auto aufmerksam, in dem ein Hund eingesperrt war. Sofort wählten die besorgten Bürger den Notruf.

In Hamburg prallte die Sonne zu dieser Zeit mit voller Energie auf die Hansestadt und erreichte bis zu 30 Grad. Für den Hund bedeutete das Lebensgefahr. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Hamburger Polizei zögerten nicht lange und schlugen die Scheibe des Fahrzeuges ein.

Der Hund, sichtbar erleichtert, freute sich über die frische Luft. Als der Besitzer kam, war er allerdings weniger begeistert von der „Rettungsaktion“. Er reagierte verärgert über die kaputte Scheibe.