Ein 23-jähriger Motorradfahrer starb bei einem Unfall auf der A255 in Hamburg. Symbolfoto: Daniel Karmann A255 kurzfristig gesperrt Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn in Hamburg Von dpa | 28.10.2022, 09:55 Uhr

Schrecklicher Unfall am Freitagmorgen auf der A255 in Hamburg: Ein Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanke. Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt.