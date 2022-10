29 Betonpoller schützen die Radfahrer in Hamburg-Harburg von Pkw und Lkw. Foto: CitynewsTV up-down up-down Unfall-Vorbeugung Betonpoller zum Schutz: Hamburgs sicherster Radweg entsteht in Harburg Von CitynewsTV | 26.10.2022, 15:36 Uhr

Radfahren in Hamburg ist oft kein Vergnügen: Immer wieder übersehen Lkw- und Pkw-Fahrer Radler beim Abbiegen oder halten sich nicht an den Mindestabstand. Zum Schutz der Radfahrer wurden in Harburg nun 29 Betonpoller aufgestellt, die Zusammenstöße verhindern sollen.