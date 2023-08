Am Morgen ist es am Jungfernstieg in Hamburg zu einer Messerstecherei gekommen. Der Notruf bei der Polizei ging um 04:33 ein.

Es soll zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen gekommen sein, in dessen Folge eine Person mit mehreren Messerstichen zu Boden ging.

Die schnell eintreffenden Beamten der Polizei haben nach ersten Angaben 17 Personen in Gewahrsam genommen.