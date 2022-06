Die Polizei musste am Wochenende in Hamburg zu mehreren Einsätzen ausrücken. (Symbolbild) FOTO: Friso Gentsch Pfingstwochenende Messerstiche, Schüsse, Schläge: Verletzte bei Auseinandersetzungen in Hamburg Von dpa | 06.06.2022, 16:37 Uhr

Nach einem Streit in einem Kulturverein schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Auch an anderen Orten eskalierten in der Hansestadt Auseinandersetzungen.