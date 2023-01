Die Polizei warnt malwieder vor Falschmeldungen, die in Stormarn und dem Herzogtum-Lauenburg kursieren. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Mann aus Psychiatrie geflohen? Ratzeburg: Angebliche Warnung vor Axt-Mann beschäftigt die Polizei Von Patrick Niemeier | 18.01.2023, 12:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Mal wieder verbreiten sich Falschmeldungen im Herzogtum-Lauenburg und in Stormarn in den Sozialen Medien. Gerüchte über einen Mann, der angeblich mit einer Axt von Haus zu Haus gehe, sind derzeit für die Orte Schönberg, Schiphorst und Steinhorst im Umlauf. Der Mann soll angeblich aus einer Psychiatrie geflohen sein. Was ist an der Geschichte dran?