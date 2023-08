Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, ist ein junger Mann in der Klaus-Groth-Straße, unmittelbar in der Umgebung der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor, von einem noch unbekannten Täter erschossen worden.

Der Täter soll anschließend mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Rettungssanitäter versuchten den jungen Mann noch wiederzubeleben, was aber misslang.

Die Polizei soll in der Nacht noch eine verdächtige Person verhaftet haben. Nähere Informationen dazu wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Foto: CityNews Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Experten der Polizei sicherten auf der Klaus-Groth-Straße über mehrere Stunden Spuren. Dabei wurde auch ein 3D-Scanner eingesetzt. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.