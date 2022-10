Der Lkw-Fahrer wurde nach dem Auffahrunfall eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Foto: Timo Jann up-down up-down Möllner schwer verletzt Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall in Schwarzenbek eingeklemmt Von Timo Jann | 14.10.2022, 11:35 Uhr

Am 14. Oktober kam es in den frühen Morgenstunden in der Hamburger Straße in Schwarzenbek zu einem Auffahrunfall. Ein Lkw-Fahrer (45) wurde schwer verletzt.