Bodycams für die Polizei sollen den Einsatz der Beamten sicherer machen. FOTO: Jens Büttner up-down up-down Unterstützung im Einsatz Aufrüsten in Hamburg: Polizei schafft 64 neue Bodycams an Von dpa | 29.07.2022, 17:16 Uhr

Wer bei aggressivem Verhalten gefilmt wird, hört in der Regel eher wieder damit auf: So ist die Erfahrung von Polizisten, die im Dienst eine Bodycam tragen, wie die Polizeigewerkschaft weiß. In Hamburg bekommen nun mehr Einsatzkräfte eine – aber längst nicht alle.