Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot Polizei sucht Zeugen Hamburg: Radfahrer stößt mit Fußgänger zusammen und wird tödlich verletzt Von shz.de | 01.06.2022, 13:31 Uhr

In der Meiendorfer Straße in Rahlstedt prallt ein Radfahrer mit einem Fußgänger zusammen. Der Mann wird durch den Zusammenprall so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus stirbt. Der beteiligte Fußgänger flüchtet.