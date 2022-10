AM DHL-Fahrzeug sowie zwei Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Foto: HamburgNews up-down up-down Hamburg-Eimsbüttel Kontrolle über Fahrzeug verloren: DHL-Fahrerin gerät in Gegenverkehr Von HamburgNews | 27.10.2022, 13:49 Uhr

In Hamburg-Eimsbüttel kam es am Morgen zu einem Unfall mit einem DHL-Fahrzeug. Die Fahrerin des Transporters verlor die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.