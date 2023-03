In der Wohnung ist ein Bett in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber den Bewohner nicht mehr retten. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Feuer in Hamburg-Ohlsdorf 65-Jähriger bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen Von dpa | 07.03.2023, 08:48 Uhr

Anwohner hatten die Feuerwehr am Abend alarmiert. In der betroffenen Wohnung war ein Bett in Flammen geraten. Für den pflegebedürftigen Bewohner kam jede Hilfe zu spät.