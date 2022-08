Foto: Florian Sprenger Nordhastedt in Dithmarschen Große Scheune mit Strohballen steht lichterloh in Flammen: Mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz Von westküsten-news.de | 28.08.2022, 08:29 Uhr

Die Feuerwehr arbeitete die ganze Nacht, auch um die angrenzende Biogasanlage des Bauernhofs zu schützen. Viele Rundballen befinden sich in der Scheune, was die Brandbekämpfung in die Länge zieht.