Großbrand in Hamburg-Rothenburgsort: Aufgrund starker Rauch- und Gasentwicklung hat die Feuerwehr eine amtliche Gefahrenmeldung herausgegeben. Foto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Rauchwolke zog über Innenstadt Großbrand in Hamburg: Polizei gibt vorsichtige Entwarnung Von Mark Otten | 09.04.2023, 08:18 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Feuerwehr Hamburg warnte am frühen Ostersonntag vor einer Rauchwolke mit „chemischen Bestandteilen“, die nach einem Großbrand im Stadtteil Rothenburgsort in Richtung stadteinwärts zieht. Am Nachmittag geben erste Messwerte Entwarnung.