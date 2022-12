Ein Feuerwehrmann am Wrack des Unfall-VW. Foto: Christoph Leimig/rtn up-down up-down Glinder Straße in Hamburg Unfall mit 2,1 Promille: Polizei begleitet Golf-Fahrer ins Krankenhaus Von Guido Behsen | 15.12.2022, 11:27 Uhr

Promille-Unfall am Mittwochabend: Ein Golf-Fahrer kam unter Polizei-Begleitung ins Krankenhaus, nachdem er in Hamburg-Billstedt an der Grenze zu Schleswig-Holstein alkoholisiert einen Unfall verursacht hatte.