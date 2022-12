Ein Feuerwehrmann bekämpft den Brand unter Atemschutz. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Erinnerung an Feuer-Serie Feuerwehr löscht in Oststeinbek Auto-Brand an der Grenze zu Hamburg Von Guido Behsen | 20.12.2022, 13:01 Uhr

Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Kirchsteinbek: In Oststeinbek stand an der Grenze zu Hamburg ein VW in Flammen. In der Gegend hatte zuletzt immer wieder ein Brandstifter zugeschlagen.