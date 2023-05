Am ZOB in Geesthacht brannte es auf der Damentoilette. Die Feuerwehr löschte, die Atemschutzträger mussten anschließend vor Ort dekontaminiert werden. Foto: Timo Jann up-down up-down Feuer in Mülleimer Dichter Rauch aus Damen-WC: Feuerwehr löscht Brand am ZOB in Geesthacht Von Timo Jann | 21.05.2023, 12:03 Uhr

Die Feuerwehr löschte in Geesthacht am Wochenende einen Brand in der Damen-Toilette am ZOB in Geesthacht. Einsatzkräfte mit Atemschutz-Ausrüstung fanden die Ursache des Feuers in einem Mülleimer.