Fast eineinhalb Stunden haben Feuerwehrmänner, Landwirte, zwei Tierärzte und Reiterinnen am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr in Billwerder um das Leben von Wallach „Chico“ gekämpft.

Das Pferd war in einen zwei Meter tiefen Wassergraben gefallen und im Schlamm tief eingesunken. Beim Ausritt hatte sich der Sattel gelockert. Als die Reiterin das Gurtzeug nachziehen wollte, scheute Chico, machte ein paar Schritte rückwärts und landete im Graben.

Dieser war in dem hohen Gras für Tier und Reiterin schwer erkennbar. Während die Reiterin den Kopf des immer weiter versinkenden Chico über Wasser hielt, rückte die Freiwillige Feuerwehr Allermöhe- Billwerder mit 16 Helfern an. Nach und nach trafen zwei Tierärzte, Landwirte und zahlreiche Pferdefreunde am Graben ein.

Trotz der vielen Helfer dauerte die aufwendige Rettungsaktion fast 90 Minuten. Denn die Experten - ob Tierärzte, Landwirte, die Pferdebesitzerin oder erfahrene Feuerwehrleute - hatte unterschiedliche, sich widersprechende Vorstellungen, wie dem Pferd am besten geholfen werden kann. Vier verschiedene Rettungsversuche mussten abgebrochen werden.

Erst nach mehreren Ansätzen gelang die Rettung. Foto: HamburgNews/Neff

Immer wieder war Chico, trotz großer eigener Anstrengung zurück in den Graben gerutscht. Am Ende stellte der Tierarzt den Wallach mit einer Spritze ruhig und mit mehreren Feuerwehrschläuchen um den Bauch und der Hydraulik der Mistgabel am Trecker gelang schließlich die Bergung.

Chico musste nur kurz verschnaufen, stand schnell wieder stabil auf allen vier Hufen.