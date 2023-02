Das Haus gilt nach dem Brand als Totalschaden. Foto: Timo Jann up-down up-down Kreis Herzogtum-Lauenburg Feuer zerstört historisches Bauernhaus in Berkenthin Von Timo Jann | 26.02.2023, 19:31 Uhr

Das Feuer in dem historischen Bauernhaus in Berkenthin war in einem Nebengebäude ausgebrochen und hatte rasch das Haupthaus erfasst.