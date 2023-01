Feuerwehrleute bekämpfen den Brand von der Drehleiter aus. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Hochhaus in Mümmelmannsberg Feuer in Hamburg-Billstedt: Wohnung im 10. Stock in Flammen Von Guido Behsen | 11.01.2023, 09:44 Uhr

Alarm für die Hamburger Feuerwehr um kurz vor Mitternacht: In einem Hochhaus in Mümmelmannsberg stand eine Wohnung in Flammen.