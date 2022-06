FOTO: Sebastian Peters Adenauerallee in Hamburg SUV-Fahrer rammt Radfahrer auf der Fahrradstraße – schwere Verletzungen Von Sebastian Peters | 01.06.2022, 08:03 Uhr

Ein Autofahrer will die Fahrradstraße an der Ecke Adenauerallee/Böckmannstraße queren. Dabei fährt er einen Radfahrer an. Der Mann wird schwer verletzt.