Der Anhänger raucht, die Feuerwehr löscht. Foto: Christoph Leimig/rtn up-down up-down Lkw-Fahrer schlägt Alarm Feuerwehr löscht Kühltransporter in Trittau Von Guido Behsen | 04.10.2022, 13:44 Uhr

Schreck am späten Abend für einen Lkw-Fahrer in Trittau: Plötzlich sah er an seinem Kühltransporter Rauch aufsteigen.