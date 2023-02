Schon zum zweiten Mal innerhalb eines Vierteljahres wurde im Imbiss am Halstenbeker Bahnhof eingebrochen. Foto: Manu Schmickler up-down up-down Zeugen gesucht Erneuter Einbruch in Imbiss am Bahnhof Halstenbek Von Manu Schmickler | 09.02.2023, 16:41 Uhr

Am Mittwochmorgen (8. Februar) wurde in den Imbiss am Halstenbeker Bahnhof eingebrochen. Es ist das zweite Mal innerhalb eines Vierteljahres.