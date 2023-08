Am Montag (21. August) um 3.10 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, in eine Erdgeschosswohnung in der Danziger Straße in Kellinghusen einzubrechen. Als dieser durch ein auf Kipp stehendes Fenster die Wohnung betrat, weckte er die sechsjährige Tochter, die wiederum sofort ihre Eltern alarmierte.

Polizeisprecherin Astrid Heidorn: „Der unbekannte Täter, ein schwarz gekleideter Mann, ergriff unverrichteter Dinge die Flucht.“ Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer Informationen hat, erreicht die Polizei unter 04821/6020.