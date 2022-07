Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mölln, bei dem Schmuck und Bargeld gestohlen wurde. FOTO: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Über 5.000 Euro Schaden Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Haus in Mölln Von Finn Fischer | 12.07.2022, 10:59 Uhr

Bereits am 7. Juli kam es in Mölln zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter Schmuck und Bargeld gestohlen haben.