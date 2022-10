Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften sorgte dafür, dass sich das Feuer nicht noch weiter ausbreiten konnte. Foto: Feuerwehr Norderstedt up-down up-down Frieda-Nadig-Stieg Carportbrand in Norderstedt greift auf Endreihenhaus über Von Carsten Wittmaack | 01.10.2022, 13:36 Uhr

In der Nacht auf den 1. Oktober stand ein Carport am Frieda-Nadig-Stieg in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt war mit 15 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort. Menschen kamen nicht zu Schaden.