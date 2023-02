Im Niendorfer Gehege in Hamburg ist eine Gartenlaube explodiert und in Brand geraten. Symbolfoto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Niendorfer Gehege Brand nach Explosion in Hamburger Gartenlaube: Ein Verletzter Von dpa | 22.02.2023, 09:44 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen ist im Niendorfer Gehege in Hamburg eine Gartenlaube explodiert und in Brand geraten. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.