In einem Hamburger Pflegeheim ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden verletzt. Foto: Julian Weber/dpa/Symbolbild up-down up-down Bett fing Feuer Brand in Hamburger Pflegeheim - Drei Menschen verletzt Von dpa | 16.05.2023, 19:24 Uhr

Elf Menschen waren durch das Feuer in dem Pflegeheim in Hamburg in Gefahr geraten. 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.