Die Polizei nahm auch zwei Jugendliche vorläufig fest (Symbolfoto) Foto: Polizei-Beratung up-down up-down Festnahme im Krankenhaus Reinbek Blutspuren führen die Polizei nach Einbruch bei Aldi zu mutmaßlichem Täter Von Guido Behsen | 19.10.2022, 14:36 Uhr

Die Polizei hat nach einem Einbruch in einer Aldi-Filiale in Reinbek die mutmaßlichen Täter schnell gestellt. Blutspuren am Tatort brachten die nötigen Hinweise.