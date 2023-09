Auf der Dorfstraße bei Besdorf (Kreis Steinburg) ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, befuhr ein 88- Jähriger mit seinem Opel gegen 20.30 Uhr die Dorfstraße in Richtung Bokhorst, als der Mann in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und dort gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Traktors stieß.

Nach dem Aufprall kam der schwer beschädigte Opel von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Der 88- Jährige hatte das Fahrzeug mit mittelschweren Verletzungen verlassen können, ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Pkw erleidet Totalschaden

Um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden, eilte die Freiwillige Feuerwehr Besdorf an den Unfallort. Erst einen Tag zuvor waren die Helfer an den Streckenabschnitt alarmiert worden, da ein Audi aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufging.

Nach der Aufnahme der Betriebsstoffe unterstützten die Einsatzkräfte den Landwirt, um das Traktorgespann nach dem Aufprall wieder verkehrssicher zu machen. Der Opel erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Dorfstraße blieb für mehr als eine Stunde voll gesperrt.