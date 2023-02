Die Unfallstelle am Bahnübergang Neuhöfer Damm in Hamburg-Wilhelmsburg. Foto: Blaulicht-News.de up-down up-down Hamburg-Wilhelmsburg Unfall am Bahnübergang Neuhöfer Damm: Auto wird von Zug erfasst Von Blaulicht-News.de | 17.02.2023, 08:38 Uhr

Am Bahnübergang Neuhöfer Damm in Hamburg-Wilhelmsburg erfasste am Freitagmorgen ein Zug einen PKW. Die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Ermittlungen laufen.