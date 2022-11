Die Feuerwehr musste das Auto aus dem Graben bergen. Foto: HamburgNews Christoph Seemann up-down up-down Hamburg Horn Betrunkener Pkw-Fahrer landet mit Auto im Straßengraben Von HamburgNews | 24.11.2022, 11:06 Uhr

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Hamburg Horn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist dann in den Straßengraben geraten. Er kam in Polizeigewahrsam.