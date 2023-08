Am Samstagabend wurde gegen 20.05 Uhr über den Notruf ein Unfall am Bahnübergang Rose in Travemünde gemeldet. Eine Person sei von einem Regionalexpress erfasst worden.

Laut Polizei hatte ein 96-jähriger Rollstuhlfahrer versucht, den Bahnübergang zu überqueren. Aus bisher unbekannten Gründen ist er dabei innerhalb der geschlossenen Schranken vom RE86 auf dem Weg nach Lübeck erfasst worden. Da der Zug kurz zuvor am Travemünder Bahnhof gestoppt hatte, fuhr er nicht mit voller Geschwindigkeit. Eine eingeleitete Gefahrenbremsung durch den Zugführer konnte den Zusammenprall dennoch nicht verhindern.

Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der aus Travemünde stammende Senior unverzüglich vom herbeigerufenen Notarzt erstversorgt und anschließend, in Begleitung des Arztes, schwer verletzt in eine Lübecker Klinik gefahren, wo er im Laufe der Nacht verstarb.

Bahnübergang in Travemünde hat eine Halbschranke

Ein Notfallmanager der Bahn begutachtete vor Ort die Schäden am Triebwagen des Regionalexpresses und der Schrankenanlage. Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte der gut besetzte Zug seine Fahrt fortsetzen, der Zugführer wurde jedoch durch einen Kollegen abgelöst.

Weshalb sich der Rentner trotz geschlossenen Schranken auf dem Bahnübergang befand, muss nun geklärt werden. Der Bahnübergang in der Straße Rose ist mit einer Halbschrankenanlage ausgestattet. Ob der Travemünder eventuell versucht hat, die Schranken noch vor der Durchfahrt des Regionalexpresses zu umfahren oder ein technischer Defekt am Rollstuhl zum Stehenbleiben auf dem Bahnübergang geführt hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.