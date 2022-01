„Camping.info-Awards 2022“ : Bestnoten für die Campingplätze der Kreise Ostholstein und Plön

Aus der Region zwischen Lübeck und Kiel schafften es zwölf Campingplätze in die Top 100 der beliebtesten Campingplätze in Europa.

13. Januar 2022, 12:39 Uhr

Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern: Der mit jährlich mehr als 40 Millionen Seitenaufrufen einer der meistbesuchten Online-Campingführer im deutschsprachigen Raum, www.camping.info, hat für den „Camping.info-Awards 2022“ unter den auf dem Portal gelisteten Standorten die 100 beliebtesten Campingplätze in Europa ermittelt. Bestnoten gab es dabei erneut für die Campingplätze der Kreise Ostholstein und Plön – aus der Region zwischen Lübeck und Kiel schafften es zwölf Campingplätze in die Top 100.

Award 2021: Schleswig-Holsteins bester Campingplatz liegt in Ostholstein

Und erneut Bestnoten erhielt „Rosenfelder Strand Ostsee-Camping“ bei Grube: Der Ferienort unweit der Ostsee sicherte sich Platz 3 in der Europa-Top-100 – und liegt somit nach 2020 erneut auf dieser Position. Deutschlandweit schaffte es Rosenfeld auf Platz 2 der Top 10. Die Mehrheit der weiteren Campingplätze aus der Region, die es unter die beliebtesten Standorte schafften, befinden sich auf Fehmarn. Drei sind im Kreis Plön zu finden, darunter als Aufsteiger von Platz 93 auf Platz 57 in Europa der „Campingpark Gut Ruhleben“.

Die Top 100 in Europa Die Top 100 in Europa Europa Nr. 3: Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Rosenfelde-Grube, Nr. 2 in DeutschlandEuropa Nr. 15: Camping Strukkamphuk, Fehmarn, Nr. 9 in Deutschland und bester Platz auf FehmarnEuropa Nr. 20: Camping- und Ostseeferienpark Walkyrien, Schashagen OT Bliesdorf-Strand, am besten geeignet für Camper mit HundEuropa Nr. 25: Naturcamping Spitzenort, PlönEuropa Nr. 29: Insel-Camp Fehmarn, FehmarnEuropa Nr. 41: Camping Ostsee Katharinenhof, FehmarnEuropa Nr. 48: Camping Südstrand Fehmarn, FehmarnEuropa Nr. 50: Campingpark Augstfelde, Bösdorf bei PlönEuropa Nr. 57: Campingpark Gut Ruhleben, Plön, Aufsteiger: von Platz 93 auf Platz 57Europa Nr. 70: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, FehmarnEuropa Nr. 73: Camping Klausdorfer Strand auf Fehmarn, FehmarnEuropa Nr. 81: Strandcamping Wallnau, Fehmarn

In Summe haben mehr als 150.000 Campinggäste 228.000 Bewertungen auf dem Internetportal abgegeben. Das Berliner Reise- und Buchungsportal hatte den Publikumspreis bereits zum elften Mal ausgelobt. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit der Campingurlauber. „Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit. Somit haben auch kleine Betriebe gute Chancen, unter den Top-100-Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden“, sagte Maximilian Möhrle, Geschäftsführer der Internet-Plattform.

Beliebtester Campingplatz liegt in MV

Unter den 100 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 67 in Deutschland, 22 in Österreich, sieben Italien, zwei in Holland sowie jeweils einer in der Schweiz und Slowenien. Der erste Platz des Awards 2022 ging zum zweiten Mal in Folge an den Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Platz 2 erhielt Camping Grubhof bei Salzburg (Österreich).

