Polizei-Einsatz am Bahnhof : Beleidigung und Gegenwehr: Polizisten müssen 61-Jährigen in Wrist aus Zug holen

Der Mann, der vermutlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand, wollte den Zug partout nicht verlassen. Deshalb rief ein Bahnmitarbeiter am Sonnabendabend die Polizei zur Hilfe.

Avatar_shz von Anna Krohn

16. Januar 2022, 17:13 Uhr

Einsatz für die Polizei am Sonnabendabend (15. Januar) gegen 22.30 Uhr in Wrist: Dort wollte ein 61-Jähriger aus dem Kreis Steinburg, der der Polizei bereits bekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat, einen Zug partout nicht verlassen – obwohl in Wrist Endstation war.

Ein Bahnmitarbeiter sah daraufhin keine andere Möglichkeit, als die Polizei zu rufen. Den Anweisungen der Polizei, den Zug zu verlassen, wollte der Mann, der vermutlich Alkohol oder Drogen konsumiert hatte, allerdings auch nicht folgen, wie die Polizei am Sonntag (16. Januar) mitteilte.

Polizei trägt Mann aus dem Abteil

Somit mussten die Beamten den Mann, der sie außerdem beleidigte, aus dem Zug tragen. Dabei aber ließ sich der 61-Jährige immer wieder fallen und versuchte auch, einen Polizisten auf den Boden zu zerren. Letztlich aber gelang es den Beamten, den Mann aus dem Zug zu holen. Mit einem Rettungswagen wurde er aufgrund einer von Beginn an deutlich sichtbaren Wunde ins Klinikum Itzehoe gebracht.

Die Staatsanwaltschaft ordnete wegen des Verdachts des Alkohol- und/oder Drogenkonsums eine Blutprobenentnahme an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und auch wegen Beleidigung eingeleitet.