Hilfe für Menschen im Alltag : Behördenlotsen nehmen den Menschen die „Angst vor dem Amt“

14. Januar 2022, 13:40 Uhr

Die Behördenlotsen arbeiten mit Ämtern und Institutionen zusammen, verweisen Ratsuchende an jeweilige Stellen, begleiten bei Bedarf auch dorthin und helfen dabei, Formulare zu beantragen und auszufüllen.

Der Lebenspartner, der immer alles geregelt hat, stirbt. Komplizierte Formulare müssen verstanden und ausgefüllt werden. Schulden drohen, über den Kopf zu wachsen. Geflüchtete scheitern an Sprachbarrieren. Es gibt vielfältige Probleme, die Menschen den Alltag erschweren können. Hier helfen, beraten und unterstützen Behördenlotsen in Trägerschaft der Diakonie Plön-Segeberg. Seit Jahrzehnten in Preetz etabliert, sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter seit kurzem auch in Plön präsent.

Wir nehmen den Leuten die Angst vor dem Amt. Gernot Lange, Behördenlotse

„Wir nehmen den Leuten die Angst vor dem Amt“, fasst Gernot Lange (73) die Intention zusammen. Der gebürtige Bayer ist vor drei Jahren aus Brühl zugezogen, wo er als geschäftsführender Gesellschafter eine Importfirma leitete, und engagiert sich seit geraumer Zeit als Behördenlotse in Preetz. Von dort stammt Jens Galle (68), der seit 1983 in Plön lebt, früher in der Finanzverwaltung arbeitete und in Plön als Schiedsmann Streitigkeiten schlichtet. Dritte im Bunde ist Marie Matzen (23) aus Ruhwinkel, Studentin der Islamwissenschaft und empirischen Sprachwissenschaft in Kiel. Sie unterstützt in der Flüchtlingshilfe der AWO und der VHS Preetz bislang Sprachpatenschaften und die Rechtsberatung der Kieler Refugee Law Clinic.

Die neuen Plöner Behördenlotsen machen auch Hausbesuche

Der Start erfolgte in Plön unter Coronabedingungen. Das bedeutet, dass Termine vorab vereinbart werden. Laufkundschaft und auch spontane Termine gebe es nicht, erläutert Galle. Man mache auch Hausbesuche, wenn Leute aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht zu den Sprechstunden ins Soziale Dienstleistungszentrum (Altes E-Werk) am Vierschillingsberg kommen könnten, fügt Lange hinzu. Sie müssten aber geimpft sein. Die Behördenlotsen arbeiten mit Ämtern und Institutionen zusammen, verweisen Ratsuchende bei Bedarf an die jeweiligen Stellen, zum Beispiel an die Schuldnerberatung, begleiten bei Bedarf auch dorthin und helfen dabei, Formulare zu beantragen und auszufüllen.

Viele verzichten auf ihre Rechte, weil sie Formulare nicht ausfüllen können. Jens Galle, Behördenlotse

„Viele verzichten auf ihre Rechte, weil sie Formulare nicht ausfüllen können“, ist die Erfahrung Galles mit Blick auf Jobcenter, Sozialämter, Verwaltung oder auch Krankenkassen. „...und auf viel Geld“, fügt Lange hinzu. 40 Prozent der Vorgänge beträfen Behörden, der Rest seien Angelegenheiten des täglichen Lebens: Zuschüsse zu Kosten von Kindertagesstätten, Beihilfen in verschiedenen Lebenslagen, Anträge auf Schwerbehinderung oder Bafög-Verlängerung, Fragen zur Kfz-Versicherung, Prozesskostenhilfe. Die Probleme sind vielschichtig. Eine Rechts- und Steuerberatung dürfe man nicht leisten, aber man könne die Leute an zuständige Stellen vermitteln, so Galle.

Manchmal wissen die Geflüchteten gar nicht, was sie alles beantragen müssen. Marie Matzen, Behördenlotsin

Marie Matzen hat in Rendsburg eine Fortbildung für Behördenlotsen absolviert und berichtet von ihrer bisherigen Erfahrung in der Flüchtlingshilfe. Dort gehe es darum, Sprachkurse zu finden, Fahrtkosten zu beantragen, Wohnungssuche – kurz um alles, was eine sprachliche Hürde habe. „Manchmal wissen die Geflüchteten gar nicht, was sie alles beantragen müssen“, erläutert die junge Frau, die im 7. Semester kurz vor ihrer Bachelorarbeit steht. Sie könne Arabisch und Persisch verstehen und hat Sprachkenntnisse in Türkisch, Spanisch und Englisch. Sie werde nach Vereinbarung und nach Bedarf in Plön sein.

Sprechstunden werden im Alten E-Werk angeboten

Galle und Lange wechseln sich mit der Präsenz im Alten E-Werk ab. Lange ist mittwochs von 10 bis 12 Uhr vor Ort, Galle donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Beide sind außerdem nach Vereinbarung auch zu anderen Zeiten zu sprechen. Termine werden vergeben unter Telefon 015904818504. Kontakt auch im Netz per E-Mail an: belo-ploen@diakonie-ps.de