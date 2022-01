Sturmböen in Stormarn : Baum in Reinbek umgestürzt – Fahrer kann nicht mehr ausweichen

Derzeit überquert ein Sturmtief Schleswig-Holstein und Hamburg. Das sorgt auch für Einsätze der Feuerwehr im Kreis Stormarn. Denn mehrere Bäume sind durch die Windböen umgekippt.

17. Januar 2022, 15:11 Uhr

Die Windböen, die zum Wochenstart durch den Kreis Stormarn fegen, haben in der Früh und in der Mittagszeit am Montag, 17. Januar, Einfluss auf den Verkehr gehabt. So musste nicht nur eine Birke im Pionierweg in Ahrensburg von der Feuerwehr weggeräumt werden, auch in Reinbek krachte ein Baum auf die Hamburger Straße. Ein Autofahrer übersah das unerwartete Hindernis und fuhr mit seinem VW Up gegen den umgestürzten Baum.

Birke blockiert Hamburger Straße in Reinbek

Der zwölf Meter hohe Baum war durch eine Sturmböe umgestürzt und blockierte daher die Straße kurz vor der Landesgrenze zu Hamburg – kein Durchkommen.

Gegen 4 Uhr wurde ein Fahrer eines weißen Kleinwagens mit Stormarner Kennzeichen von diesem Hindernis überrascht. Er fuhr gegen den auf der Straße liegenden Baum. Die Stoßstange riss und Scheibenwaschwasser lief aus.

Feuerwehr zerlegt Baum

Polizei und Feuerwehr eilten zum Geschehen. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Reinbek teilten den Baum mit einer Motorkettensäge und einer Bügelsäge in Stücke und räumte ihn beiseite. Danach konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Wetterbedingte Einsätze auch in den Nachbarkreisen

Auch in den Nachbarkreisen Herzogtum Lauenburg und Ostholstein sind die Freiwilligen Feuerwehren seit den frühen Morgenstunden des 17. Januar in wetterbedingten Einsätzen unterwegs.

„Die Kaltfront eines Sturmtiefs über Skandinavien überquert rasch Schleswig-Holstein und Hamburg. Nachfolgend nähert sich von Westen ein Hoch und es kommt zu einer Wetterberuhigung“, teilt der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit.