Abschied der Uerdinger : Zwischen Barmstedt und Elmshorn: Das ist der Fahrplan für die Schienenbusse der AKN

Nach wie vor suchen wir Leser, die uns von ihren Erinnerungen an die Schienenbusse berichten.

von Christian Uthoff

20. November 2019, 14:00 Uhr

Barmstedt/Elmshorn | Wenn die AKN am 1. Dezember zum letzten Mal mit ihren Schienenbussen zwischen Elmshorn, Barmstedt und Henstedt-Ulzburg unterwegs ist, werden voraussichtlich zahlreiche Menschen das kostenlose Angebot nutzen wollen. Das teilte die AKN in dieser Woche mit. Man rechne mit einem hohen Andrang und bitte daher um Verständnis bei Wartezeiten, hieß es bei der Bekanntgabe des Sonderfahrplans.

Die beiden Oldtimer werden am 1. Dezember zu den Weihnachtsmärkten in Barmstedt und Elmshorn aneinandergekuppelt zwischen 11 und 19 Uhr auf der Strecke der Linie A3 verkehren. Der reguläre Sonntagsfahrplan wird davon nicht berührt – die Züge fahren planmäßig. Der Sonderfahrplan ist mittlerweile im Internet veröffentlicht worden. An den Stationen wird er laut AKN nicht ausgehängt.

Abgesehen von der ersten und der letzten Fahrt verkehren die Schienenbusse tagsüber am 1. Dezember in einem annähernden Zwei-Stunden-Takt. Die erste Gelegenheit, selbst mitzufahren, besteht ab 10.35 Uhr ab Elmshorn. Weitere Abfahrten von dort gibt es um 11.39 Uhr, 13.39 Uhr, 15.39 Uhr, 17.39 und 18.35 Uhr.

Einige Leser haben uns bereits erste Anekdoten geschickt. Trotzdem suchen wir weiterhin Ihre Geschichten zum Abschied der AKN-Schienenbusse. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit den Oldtimern? Einsendungen nehmen wir unter der Mailadresse redaktion@a-beig.de entgegen. Briefe können an die Adresse „Barmstedter Zeitung, Reichenstraße 7, 25355 Barmstedt“, geschickt werden. Bitte schreiben schreiben Sie Ihren Namen und Wohnort dazu.

Ab Barmstedt verkehren die Züge ab 11.10 Uhr im Zwei-Stunden-Takt nach Elmshorn, die letzte Fahrt findet um 18.12 Uhr statt. Wer von Barmstedt nach Henstedt-Ulzburg fahren möchte, hat dazu um 11.55 Uhr, 13.55 Uhr, 15.55 und 18.52 Uhr Gelegenheit.

Der komplette Sonderfahrplan ist auf dieser Seite bei der AKN abrufbar.