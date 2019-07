Zwergenvilla als „Kinderstube der Demokratie“ zertifiziert

von shz.de

19. Juli 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Heute ist für die Kinder der Kita Zwergenvilla der Arbeiterwohlfahrt (Awo) der letzte Kindergartentag. Dann geht es – bis auf die Teilnehmer der Sommergruppe – in die Ferien. Darüber wird auch nicht diskutiert. Das steht fest. Ansonsten haben die Kinder viel Mitspracherecht. Denn die Kita wurde offiziell vom Land Schleswig-Holstein als „Kinderstube der Demokratie“ – also als sogenannte Demokratie-Kita.

„Es geht um die eigene Haltung, Wertschätzung für die Kinder. Darum, zuzulassen, dass Kinder sich Gehör verschaffen“, sagt Kita-Leiterin Birgit Dwenger-Elbeshausen. Einmal wöchentlich besprechen die Kinder in ihren Gruppen aktuelle Themen. Sie wählen die Delegierten, die an den zweimal pro Monat stattfindenden Delegiertenkonferenzen teilnehmen. Die Krippengruppe, die vier Elementar- und drei Hortgruppen entsenden jeweils zwei gewählte Kinder. „Wenn ich Zeit habe, leite ich die Treffen“, sagt Dwenger-Elbeshausen. Sie,von den Kindern liebevoll „Chefin“ genannt, oder eine Vertretung ist ebenso dabei wie Kinderflüsterin Sophie Lankutscher. Sie wurde von den 135 Kindern offiziell gewählt. „Sie unterstützt die Kinder, wenn sie sich nicht trauen, etwas zu sagen oder gibt Anregungen“, erläutert Dwenger-Elbeshausen. Die Kinder bringen selbstgemalte Plakate mit Themen mit – ihre eigene Form der Notizzettel.

„Wir versuchen, die Kinder sich selbst so weit wie möglich ausprobieren zu lassen“, sagt Dwenger-Elbeshausen. Dabei geht es auch um alltägliches wie die richtige Kleidung. „Im Hochsommer diskutieren wir nicht über Sonnencreme oder Sonnenhut. Aber im Winter gestehen wir den Kindern selbst zu, dass sie merken, wenn ihnen kalt ist“, sagt die Kita-Leiterin. Schal und Handschuhe seien nicht Pflicht. Die Grenze sei immer erreicht, wenn das Kindswohl in Gefahr gerät. „Wir diskutieren immer wieder wie weit wir Erzieher uns darauf verlassen können, dass die Kinder selbst entscheiden können“, sagt Dwenger-Elbeshausen.

Wenn es nach Dwenger-Elbeshausen geht, sollen die Kinder auch bei Neueinstellungen mitreden. „Das hatten wir schon, aber der aktuelle Fachkräftemangel lässt es nicht zu. Wir sind froh, wenn wir Stellen gut besetzt bekommen“, so die Kita-Leiterin. Die finalen Entscheidungen fallen im Kindergartenrat, in dem zwei gewählte Elternvertreter und zwei Erzieher, die Kinderflüsterin und je nach Thema notwendige Vertreter wie beispielsweise der Vorsitzende des Fördervereins sitzen. Und natürlich die 16 Delegierten. „Theoretisch könnten die Kinder uns bei jedem Thema überstimmen“, sagt Dwenger-Elbeshausen lachend. Doch sei bisher immer eine für alle Seiten gute Lösung besprochen worden.

„Jetzt wollen sie zuhause auch schon bestimmen, was es zu essen gibt“, zitiert Dwenger-Elbeshausen Kommentare von Eltern. „Auch mit den Eltern diskutieren wir regelmäßig“, erläutert die Kita-Leiterin. Denn auch im familiären Umfeld versuchen die Kinder, sich entsprechend einzubringen. Natürlich gebe es in der Kita nicht nur Nudeln und Fischstäbchen. „Wir legen viel Wert auf Obst und Gemüse und hier wird frisch gekocht, aber bei den Kindern ist die Freude immer groß, wenn ihre Ideen auf dem Speiseplan stehen“, sagt Dwenger-Elbeshausen. Der Austausch der Generationen fördere oftmals den Blick auf bestimmte Dinge. „Als Erwachsene schauen wir oft fünf Schritte weiter und überlegen welche Vorschriften es gibt, und was nicht geht. Kinder sehen nur den nächsten Schritt. Oft ist das einfach so nah“, sagt sie.