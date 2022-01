Gerhardstraße in Elmshorn : Wohnblock wird abgerissen – 15 Mieter bangen nach Kündigung um Existenz

Bis Ende Oktober muss der letzte Bewohner seine Wohnung räumen. Unter den Mietern geht die Angst um. Wo sollen hin? Wo findet man in dieser Stadt eine bezahlbare Wohnung?

18. Januar 2022, 18:46 Uhr

Bis Ende Oktober muss der letzte Bewohner seine Wohnung räumen. Unter den Mietern geht die Angst um. Wo sollen hin? Wo findet man in dieser Stadt eine bezahlbare Wohnung?

Die kleine Wohnung. Bezahlbar – und das mitten in der Stadt, in der Gerhardstraße. Dahinter ihre eigene Gartenparzelle, die sie über all die Jahre mit so viel Liebe gepflegt und gehegt hat. Für die 61-Jährige und ihren Mann ein kleines, nein, ein großes Paradies. Aus dem werden sie jetzt rausgeworfen. Die Kündigung kam per Brief im Oktober 2021. Der Wohnblock Gerhardstraße 6 bis 10 – Baujahr 1928 – wird abgerissen, anschließend ein Neubau errichtet.

„Ich war die vergangenen Monate wie gelähmt“, sagt die 61-Jährige. Sie kämpft mit den Tränen. Sie verliert den Kampf, schüttelt den Kopf, kann das alles noch gar nicht fassen. Das Haus wurde verkauft und der neue Eigentümer schafft Fakten.

Die Vertreibung aus dem Paradies: 15 Mietparteien sind betroffen. Die ersten müssen Ende Januar raus, die letzten Ende Oktober. Linda Rolf stützt sich vor der Tür auf ihren Stock. Sie ist mit 84 Jahren die älteste Mieterin im Block. 41 Jahre Gerhardstraße hat die zierliche Frau auf dem Buckel. „Wo soll ich den jetzt hin?“ Darauf hat hier niemand eine Antwort.

Die Angst geht um unter den Mietern. Die Wohnungen, zirka 55 Quadratmeter groß, sind sehr günstig. Dazu der Keller und der Garten. Vergleichbares in Elmshorn zu finden, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. „Für eine neue Wohnung werden wir das Doppelte oder sogar das Dreifache zahlen müssen“, sagt ein Betroffener aus Haus 8. Ob er das finanzieren kann? Er schüttelt nur mit dem Kopf.

Ich war total geschockt. Wir sind hier eine große Wohngemeinschaft. Seit der Kündigung haben Bewohner mit psychischen Problemen zu kämpfen. Mieterin in der Gerhardstraße

Sozialwohnung? Die Warteliste ist lang

Der Gang zum Sozialamt der Stadt. Die Hoffnung auf eine Sozialwohnung. „Man hat mir im Rathaus die Warteliste gezeigt. Das kannst du vergessen“, sagt ein Mieter, der Ende Juli raus muss. Die Kündigung hat sie alle umgehauen, aus der Bahn geworfen. „Ich war total geschockt. Wir sind hier eine große Wohngemeinschaft. Seit der Kündigung haben Bewohner mit psychischen Problemen zu kämpfen“, betont eine 59-Jährige aus Nummer 6. Sie blickt aus dem zweiten Stock über den Garten mit den großen Bäumen, den Sitzecken, Holzhäuschen und Grillplätzen. „Das kommt dann alles weg. Da steckt doch unser ganzes Leben drin.“ Bei ihr sind es 30 Jahre Gerhardstraße in Elmshorn.

65 Jahre in diesem Haus gelebt

Der Mieter unter ihr ist 66 Jahre alt und lebt seit unglaublichen 65 Jahren in diesem Haus. Die Kündigung hat ihn schockiert, der Weg zum Anwalt wenig Mut gemacht. Dem neuen Eigentümer hat er das Betreten seines Gartenstückes erst Mal untersagt. „Der wollte schon damit anfangen, Bäume zu fällen.“

Ich weiß, dass ich das Richtige tue, auch wenn das mit Schmerzen für die Mieter verbunden ist. In dem Neubau können doppelt so viele Menschen leben wie jetzt. Bengt Vollstedt, neuer Eigentümer des Wohnblocks

Neuer Eigentümer hat Haus 2021 gekauft

Der neue Eigentümer: Er kommt aus Heede. Bengt Vollstedt. Gerade mal 30 Jahre alt. Diplom-Wirtschafts-Ingenieur der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Das Objekt in Elmshorn habe er 2021 als Privatperson gekauft. Es sei ihm von einer Firma aus Barmstedt angeboten worden. Die Kündigungsschreiben tragen den Kopf: Bengt Vollstedt, Grundstücksverwaltungen Hamburg Berlin Buxtehude. Für die Gerhardstraße habe er eine Abrissgenehmigung und eine Baugenehmigung von der Stadt Elmshorn erhalten, betont Vollstedt. 2300 Quadratmeter umfasst das gesamte Grundstück. „In dem neuen Gebäude werden 32 Wohneinheiten entstehen“, sagt der Eigentümer. Große Teile des Gartens werden weichen – für Parkplätze und einen kleinen Spielplatz.

Sanierung der Wohnung wirtschaftlich nicht darstellbar

Die Betroffenheit der von ihm gekündigten Mieter kann er „nachvollziehen“. Er spricht von der Wirtschaftlichkeit, die eine Sanierung der Wohnungen nicht möglich gemacht habe, von dem sehr schlechten baulichen Zustand des Gebäudes. Von der Heizung, den Elektroinstallationen, dem Brandschutz, den Fenstern und dem Dach ohne richtige Dämmung. Von dem Neubau, der unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten rentabler ist. „Ich weiß, dass ich das Richtige tue, auch wenn das mit Schmerzen für die Mieter verbunden ist. In dem Neubau können doppelt so viele Menschen leben wie jetzt.“ Ersatzwohnungen haben er seinen Mietern nicht anbieten können.

Am Montag (17. Januar) ist der neue Eigentümer vor Ort in der Gerhardstraße. Die Arbeiten beginnen. Über das Nachbargrundstück wird über die Lornsenstraße eine Baustraße entstehen, über die auch schweres Gerät anrücken kann. Vollstedt duckt sich nicht weg, ist zum Gespräch mit den Mietern bereit.

Seit Jahren nichts in das Gebäude investiert

Das Treppenhaus sei mal vor Jahren gestrichen worden, erinnert sich ein Mieter und zündet sich eine Zigarette an. Aber nie zu Ende. Dass in den Wohnblock seit Jahren nichts investiert worden ist, bestätigen alle Bewohner. Es gibt im Jahr 2022 nicht einmal eine Zentralheizung im Haus. In einigen Wohnungen wird noch mit Öfen geheizt.

Abrissbagger im Hinterhof-Paradies

Drei der 18 Wohnungen stehen bereits leer. Zwei sollen schon seit langem nicht mehr vermietet worden sein. Eine der Mieterinnen hatte schon geahnt, dass „hier irgendetwas passiert“. Die 53-Jährige behält Recht. Ende des Jahres werden die Abrissbagger durchs Hinterhof-Paradies rollen.