Goldene Hochzeit in Lutzhorn : „Wir sind füreinander geschaffen“

Großes Fest: Karin und Armin Semmelhaack feiern Jubiläum. Beide hatten bereits in der Schule Augen füreinander.

von Helga Pergande

09. April 2018, 15:30 Uhr

Lutzhorn | Sie kennen sich seit ihrer Schulzeit und sind seit 50 Jahren verheiratet. Karin (68) und Armin Semmelhaack (72) aus Lutzhorn haben vor wenigen Tagen das Fest der Goldenen Hochzeit gefeiert. „Ich denke an die Zeit zurück, als ich mit Armin vor dem Traualtar stand, da war ich so alt wie meine ältesten Enkel heute“, sagt Karin Semmelhaack. „Wir besuchten gemeinsam die Grundschule in Lutzhorn und hatten dort schon einen Blick füreinander“, erinnert sie sich und weiter: „Wir sind einfach füreinander geschaffen.“

Ihr Mann machte seine Lehre in der Barmstedter Firma Schwarz mit Sanitär, Heizung und Klempnerei sowie Schmiedewerkstatt. Dort fertigte er einen großen Kerzenleuchter, den er seiner Karin zur Verlobung schenkte. Sein Gesellenstück war eine Außenlaterne, die im Garten der Semmelhaacks steht. Sie wohnen in seinem Elternhaus. Ihre Beziehung wurde während seiner Bundeswehrzeit und der darauf folgenden Arbeit im Straßenbau auch häufiger auf die Probe gestellt, weil er häufig unterwegs und die Kommunikation nur per Briefwechsel möglich war.

Karin Semmelhaack erlernte den Beruf der Verkäuferin bei Kepa in Elmshorn. Den Arbeitsweg legte sie per Fahrrad zurück. Später besuchte sie eine Altenpflegeschule in Hamburg und schloss diese mit staatlichem Examen ab. Sie arbeitete im Haushalt der Großhandlung von Tillmann-Mumm und versorgte auch die Kinder der Familie. Ihr eigenes, kleines Kind hatte sie abends zu ihren Eltern gebracht, weil sie bereits früh morgens bei Tillmann-Mumm Frühstück servierte. „Es war für uns alle keine leichte Zeit, aber meine Arbeit hat mir Spaß gebracht, ich hatte rechtzeitig Feierabend und konnte mich dann um mein Kind kümmern“, sagt sie.

Im Jahr 2000 verwirklichte sich das Paar einen Traum und eröffnete das Fahrradcafé in Lutzhorn, ein Treffpunkt für Ausflügler in der Region. Die beiden haben zwei Kinder und fünf Enkel.