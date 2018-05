Natur : Wie der Nabu Barmstedt langsame Lurche unterstützt

Naturschützer rettet an der Pinneberger Landstraße Frösche und Kröten vor dem Tod durch Autoreifen.

von Peter Jaster

03. Mai 2018, 12:00 Uhr

Barmstedt | Vielen Autofahrern wird es aufgefallen sein: Der grüne Fangzaun an der Pinneberger Landstraße ist wieder abgebaut. Jedes Jahr ist an dieser Stelle die Nabu Ortsgruppe Barmstedt aktiv. Katja Erber, Gärtnerin aus Hemdingen, ist von Anfang an dabei und verantwortlich für den Bereich „Amphibien-Schutz“. „Mich faszinieren diese Tiere und ihre Art der Bewegung von Land ins Wasser und wieder an Land. Ihre hilflose Art gegenüber Mensch und Maschine treibt mich an, hier tätig zu werden. Ich bin auch schon früher mit dem Auto angehalten, als es noch keine Fangzäune gab, einfach um diesen Tieren über die Straße zu helfen“ begründet Erber ihre Motivation.

600 Kröten und ebensoviele Frösche

Dabei hat der grüne Fangzaun eine lange Vorgeschichte. „Der Nabu betreut schon seit Jahren ein Feuchtbiotop an der Beverner Chaussee (L 110). Dieses Gewässer hat die Tiere zum Laichen angezogen und viele wurden beim Überqueren der Straße überfahren. Als die Straße ausgebaut werden sollte, haben wir den Einbau von Krötentunneln beantragt. Hierzu fehlten aber zur Begründung die Zahlen. In 2006 haben wir angefangen, die Amphibien zu zählen. Über 600 Kröten und fast 600 Frösche in einem Jahr reichten als Nachweis für die Notwendigkeit, den Krötentunnel als Auflage für den Straßenbau zu erstellen“, schildert Hans Jürgen Raddatz die Historie. Er, der gelernte Gärtner mit Tätigkeit in der Naturschutzbehörde, ist ebenfalls im Nabu aktiv. Mit dem Bau der Anlage an der L110 hat sich die Tätigkeit an die Pinneberger Landstraße verlagert.

Anwälte der wildlebenden Tiere

Aufgebaut wird der Fangzaun hier Ende Februar Anfang März, wenn der Frost weg ist. Je nach Witterung wandern unterschiedlich viele Tiere am Zaun entlang und fallen in die in der Erde versenkten Eimer. Die Nabu kontrolliert jeden Tag morgens und abends die Eimer, hält die Stückzahl fest und trägt die Tiere über die Straße in die Nähe des kleinen Sees. In diesem Jahr waren es 137 Kröten und 165 Frösche. Während der Abwärtstrend bei den Kröten wohl gestoppt ist, setzt er sich bei den Fröschen fort. Im Ausnahmejahr 2015 waren es noch 190 Kröten und 2643 Frösche. Einen Grund für diesen Rückgang ist nicht bekannt. „Wir verstehen uns als Anwälte der wild lebenden Tiere und Pflanzen. Mit dem Anlegen und der Pflege von Amphibiengewässer und Moorfroschbiotopen schaffen wir Lebensräume. Wir fühlen uns verpflichtet, uns für die Natur einzusetzen“ so Raddatz zum Einsatz des Nabu.

Von den 250 Mitgliedern der Ortsgruppe Barmstedt sind allerdings nur 20 aktiv dabei, was er sehr bedauert. „Aber wie bei vielen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten fehlt vielen Menschen die Zeit oder der Wille dafür. Dabei gibt es bei uns so viel mehr als den Amphibienschutz. Wer uns kennenlernen will, kann dies beim Stammtisch, der alle zwei Monate stattfindet, unverbindlich tun.“