Neues Konzept : Wie Barmstedt zur Sportstadt werden soll

Angebote und Beratung für Bürger sollen besser werden. Außerdem wurde ein Workshop angeregt.

von Helga Pergande

03. April 2018, 13:00 Uhr

Barmstedt | Der BMTV-Vorsitzende Hartmut Kinastowski hat den Politikern im Kulturausschuss sowie dem Handels- und Gewerbeverein (HGB) das Konzept „Sportstadt Barmstedt“ vorgestellt. „Die Idee ist eine gemeinsame Vision der Sportvereine BMTV, SSV Rantzau, FC Heede, der Tennisgemeinschaft und der DLRG“, sagte Kinastowski.

Öffentliche Aufgabe

„Die Vereine mit insgesamt 3500 Mitgliedern haben erkannt, dass sie künftig eine breite öffentliche Aufgabe bei dem heutigen Arbeitsleben der Leute wahrnehmen könnten“, erläuterte Kinastowski. Barmstedts Bürger bräuchten eine zentrale Anlaufstelle, um Sportvereine zu kontaktieren, das bedeute einen ganzheitlichen Ansatz. „Es gibt eine große Bereitschaft der Barmstdter Bürger, das Leben im Ort sportlich mitzugestalten“, sagte Kinastowski. Sinnvoll sei eine Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Politikern und Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen. Möglich sei ein Sportbeirat Barmstedt, der etwa Bewegungsangebote koordiniere.

Die erhofften Effekte seien mehr Lebensqualität, bessere Abstimmung mit dem Arbeitsleben, Sportpräsenz im Alltag, familienfreundliche Zeiten und eine höhere Qualität der Angebote. Es müsse jedoch machbar sein. „Die Vereine leisten heute bis 35 Stunden pro Woche freiwillig und kostenlos an Barmstedter Schulen und Kitas“, sagte Kinastowski. Schwimmausbildung werde als Grundkompetenz von Kindern angeboten, ebenso Betriebssport für die Verwaltung Barmstedts sowie altersgerechter Sport im Seniorenheim. Es sei nicht möglich, den Einsatz ehrenamtlich zu erhöhen. „Wir möchten einen Anstoß für die Realisierung dieses Konzepts geben“, sagte Kinastowski.

Diskussion auf allen Ebenen

Eine öffentliche Diskussion könne auf allen Ebenen geführt werden. Alle politische Parteien sollten sich an dieser Initiative beteiligen. Sinnvoll sei ein gemeinsamer Workshop. „Die Barmstedter Vereine bieten an, diesen zu organisieren und die Federführung zu übernehmen“, sagte Kinastowski. Die Vision einer Sportstadt Barmstedt könnte die Politik als neues Instrument einer Bürgerbeteiligung annehmen. „Wir brauchen eine gemeinsame Finanzierung und wollen kostengünstige Sportangebote für alle erreichen. Denn mangelnde Bewegung aller Altersgruppen ist das gesundheitliche Thema der Zukunft“, stellte Kiastowski fest.

Im Oktober 2012 hatte Joachim Baasch vom BMTV Vertreter vom Sportverein, Verwaltung, Politik und Schulen zu einer Zukunftskonferenz eingeladen. „22 Teilnehmer vom BMTV und elf von den örtlichen Verbänden kamen, und wir sammelten Ideen“ sagte er. Es seien Visionen entstanden wie etwa die „Sportstadt Barmstedt“.

Mehrfach im Jahr traf sich die Runde. „Jetzt wollen wir ein Netzwerk aufbauen und die Ideen weiterentwickeln, zudem suchen wir noch Partner“, so Baasch. Am Donnerstag, 26. April, werden sich Vereine, Politik und Schulen an einen Tisch setzen und überlegen, was gemeinsam unternommen werden kann.